Côte d’Ivoire : Sept enfants noyés après le chavirement d’une pirogue

Sept fillettes âgées de 10 à 13 ans, toutes de nationalité burkinabé, sont mortes noyées, après le chavirement d’une pirogue au cours de la traversée du fleuve Sassandra (sud ouest ivoirien), a annoncé la gendarmerie samedi. L’accident a eu lieu dans la soirée du vendredi 17 septembre 2021, à Greikro (sous-préfecture de Guezon à l’Est de Duekoué).

La pirogue transportait des vendeuses de poissons et leurs enfants. Les causes du drame ne sont pas encore connues. Les corps des fillettes décédées ont été repêchés et remis aux parents pour l’inhumation. Informée du drame, la brigade de gendarmerie de Duekoue a ouvert une enquête.

Le dernier accident similaire a eu lieu en 2018. Douze personnes ont péri après le naufrage d’une pirogue à moteur, transportant plus d’une vingtaine de passagers, sur le fleuve Sassandra, dans le village de Boutoubré 2 (sud-ouest ivoirien),