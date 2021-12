Côte d’Ivoire : La phase de discussion du Dialogue politique reportée au 27 décembre

La phase de discussion du dialogue politique en Côte d’Ivoire, initialement prévue ce mardi, a été reporté au 27 décembre 2021, a indiqué le gouvernement dans un communiqué. Concernant les raisons de ce report, plusieurs partis et groupements politiques n’ont pas déposé à temps, (17 décembre) leurs propositions de termes de référence, documents qui devraient servir de base de la discussion.

Selon le ministre de l’Intérieur et de la sécurité, Vagondo Diomandé, il s’agit ainsi de garantir le caractère inclusif du dialogue politique, tel que voulu par le Président de la République. Pour cette phase, ce sont 21 formations politiques et organisations de la société civile qui ont répondu à l’appel du gouvernement. Toutefois, certains partis, dont le Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (Cojep) de Blé Goudé dénoncent leur mise à l’écart.

Le dialogue politique ivoirien avait démarré avec une séance plénière le 16 décembre courant.Les discussions vont tourner autour de la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés, la réforme de la Commission électorale indépendante et du code électoral.