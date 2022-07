Côte d’Ivoire : 19 morts enregistrés à Abidjan suite à des inondations

Les pluies torrentielles qui se sont abattues ces derniers jours sur la Côte d’Ivoire ont fait 19 morts et 5 blessés, a indiqué jeudi le Conseil national de sécurité, présidé par le Chef de l’Etat Alassane Ouattara, dans un communiqué. Le bilan à ce jour fait aussi état de « 151 personnes mises en sécurité et 13 évacuées ainsi que des inondations et de nombreux dégâts matériels, dans plusieurs quartiers du Grand Abidjan ».

Suite à ce triste bilan, le président Alassane Ouattara a vivement exhorté les populations à libérer les zones à risque. Dans ce contexte, Alassane Ouattara a instruit le ministre en charge de la Sécurité à l’effet de renforcer le système d’alerte précoce, en vue de pré-positionner secours aux alentours des zones à risque. Ce type de catastrophe est récurent en Côte d’Ivoire à chaque saison de pluies, de mai à juillet.

Les causes des inondations consistent en l’absence de caniveaux ou caniveaux existants bouchés, un manque de systèmes de drainage ou la construction anarchique de plusieurs bâtisses qui empêchent le passage normal de l’eau.

En juin 2020, 17 personnes étaient mortes dans la commune d’Anyama, au nord d’Abidjan., en 2015, 16 personnes ont perdu la vie. Et le 19 juin 2014, 23 personnes avaient péri dans des glissements de terrain. Le plus lourd bilan remonte au 29 mai 1996, où des pluies diluviennes avaient fait 28 morts à Abidjan.