COPAC Gabon, pour une Afrique centrale de progrès socio-économique et politique

La Coalition des organisations de la société civile pour la paix et la sécurité (COPAC Gabon) a organisé ce vendredi 5 mars à Akanda, un atelier de restitution à laquelle étaient conviés les acteurs de la société civile gabonaise.

Cette rencontre s’est tenue au lendemain de l’atelier de renforcement du mécanisme d’alerte précoce et de réponse sensible au guerre pour l’Afrique de l’ouest et de centre qui a eu lieu à Nairobi au Kenya les 26 et 27 février. L’objectif global était le renforcement du suivi de la collecte, de l’analyse et de la communication des données sensibles au genre en Afrique de l’ouest et du centre.

Cet atelier a vu la participation de l’ONG Malachie où se tenait l’évènement, en tant que point focal de la coalition des organisations de la société civile - COPAC-Gabon avec pour mission, de contribuer à la promotion de la paix, de la tolérance, de la lutte contre toute forme de violence, de la prévention, de la promotion et de la gestion pacifique des conflits au niveau local national et régional en Afrique centrale.

Pour ce qui est des instruments juridiques qui fondent la COPAC, on note notamment la charte internationale des droits de l’Homme des Nations-Unies, la résolution 1325 sur les femmes paix et sécurité, la résolution 2250 sur les jeunes, la paix et la sécurité du conseil de sécurité des Nations-Unies (2250), la résolution 2419 (2018) sur la jeunesse, paix et sécurité, la résolution 2240 (20.15), l’Agenda 2030 des Nations-Unies sur les Objectifs de développement durable (ODD) adopté le 25 septembre 2015.

La rencontre de ce vendredi 5 mars était également l’occasion pour les différentes participantes d’échanger sur l’impact de la Covid-19 au plan social et l’enquête qui sera très bientôt menée par la COPAC-Gabon pour mieux cerner l’impact de cette pandémie sur les populations et l’aide pour la surmonter.