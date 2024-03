Comment attirer et fidéliser les joueurs français

Le marché des jeux d’argent en ligne est pour le moins concurrentiel, ce qui est une bonne nouvelle pour les joueurs. Pourquoi ? Parce que, ainsi, les différentes plates-formes doivent se surpasser en termes de créativité et de méthodes pour les attirer et (surtout) les fidéliser.

Mais à ce petit jeu, toutes les techniques ne se valent pas et aucune ne s’improvise : les outils marketing sont nombreux, mais fonctionnels seulement dans la mesure où ils sont maîtrisés, où ils touchent le bon public et où ils débouchent sur une expérience de jeu de qualité.

Le marketing sur les médias sociaux

Première étape : la visibilité. Inutile de dire qu’elle est essentielle. Dans cette optique, les réseaux sociaux sont un moyen parmi les plus efficaces.

Ils le sont d’abord de par leur taux de fréquentation et grâce au très colossal recueil de données qu’ils pratiquent à tout instant sur leurs utilisateurs : leurs publicités ciblées en sont un des résultats et elles constituent, bien sûr, un très précieux moyen pour les casinos et autres fournisseurs de services d’être remarqués par leur public cible.

De plus, l’effet de bouche à oreille qui s’y opère est lui aussi très efficace : en rapprochant des communautés d’intérêts, les réseaux favorisent la diffusion des informations et des bons plans.

Sites adaptés aux téléphones portables

C’est un fait avéré que les internautes naviguent de plus en plus depuis leur portable plutôt que depuis leur ordinateur . Proposer une version mobile ergonomique, fluide et pratique est donc une condition sine qua non de la réussite pour n’importe quel site de jeux.

Quant aux applications, lesquelles sont spécifiquement créées pour les smartphones, il va sans dire que leur conception doit être particulièrement bien soignée.

De la nouveauté, de la qualité et des bonus

Savoir se renouveler est, sans nul doute, une valeur essentielle. On attend d’un créateur de loisirs qu’il sache entendre les attentes des joueurs, mais aussi qu’il ose innover et les surprendre. Renouveler son parc de jeux avec audace et pertinence est peut-être une des qualités les plus essentielles d’un casino.

Mais naturellement, la créativité ne fait pas tout : un game design réussi inclut tous les éléments d’une expérience de jeu de qualité. Une bonne machine à sous ne fait pas que distraire : elle propose aussi un bon retour sur investissement, grâce à un pourcentage de réussite favorisé par divers bonus intéressants, ainsi que des parties qui peuvent être prolongées aléatoirement : c’est ici le rôle des free spins , qui sont un des éléments déterminants de la réussite d’une machine.

Des moyens divers, variés… et essentiels

Un service clientèle efficace. Si quelque chose doit donner bonne impression au joueur, c’est certainement le service clientèle. Une plate-forme capable de proposer un suivi personnalisé et accessible montre qu’elle sait investir dans la qualité de service.

Publicités extérieures et sponsoring. Diffuser sa publicité au bon endroit est une preuve de maîtrise du marché. Mieux encore : apporter son soutien financier aux bons événements, ceux qui sont suivis par les joueurs potentiellement intéressés par les jeux que l’on propose, démultiplie la visibilité.

Promouvoir le jeu responsable. Contrairement aux idées reçues, aucun casino n’a intérêt à voir ses joueurs adopter des comportements de jeu dangereux. Le bon casino prend soin de son public car, en générant du plaisir et non de la frustration, il gagne sa confiance et sa fidélité.

Conclusion

L’essor spectaculaire du casino virtuel en France implique bien des difficultés pour les plates-formes qui cherchent à être ou à rester visibles, mais c’est une gageure pour les joueurs qui voient ainsi leurs choix se multiplier.

Grâce aux efforts marketing déployés par les divers acteurs du secteur, la concurrence joue à plein et ils doivent rivaliser de créativité et d’efforts pour gagner et conserver les faveurs des internautes : à ces derniers de savoir choisir les sites de jeux qui présentent le plus d’avantages pour eux.