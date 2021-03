Ckilsenpensent : les réactions à la qualification du Gabon à la CAN 2021

Trente-troisième épisode de notre micro-trottoir « CkilsEnPensent » réalisé entre Libreville et Port-Gentil sur le thème : "La brillante victoire et la qualification des Panthères du Gabon à la prochaine CAN"

Le Gabon a brillamment battu à domicile le 25 mars à Franceville la RD Congo en éliminatoires de la CAN 2021 par 3 buts à 0, arrachant ainsi sa qualification. Une heureuse nouvelle qui n’a pas laissé insensibles les Gabonais rencontrés par les micros de la rédaction d’Info241. Ils nous livrent leurs impressions sur cette qualification. #Ckilsenpensent : épisode 32 Propos recueillis par : Sandrine Eyeng et Andy Lionel Ndinga

Réalisation : Cédrin Mounziégou

Infographie : BC Graphics