Championnat d’Afrique de judo 2023 : le gabonais Fernand Nkero reste champion junior !

Fernand Nkero, le judoka gabonais la vingtaine d’années révolues a conservé son titre de champion d’Afrique de la catégorie des -66 kg à Antananarivo à Madagascar lors des championnats d’Afrique juniors.

Le drapeau du Gabon accompagné de la Concorde ont une nouvelle fois été hissés à Madagascar ce jeudi 27 juillet 2023, lors de la première journée du championnat d’Afrique Juniors. En obtenant la médaille d’or Fernand Nkéro dans la catégorie des -66kg, garde sa ceinture de champion d’Afrique de la catégorie. Le judoka gabonais de 20 ans, pensionnaire du centre d’entraînement de Château-Gontier en France, occupe cette position depuis ce mois d’avril.

La Panthère connait une saison 2022-2023 virevoltante. Il a été récemment médaillé d’or de l’Open de Luanda (Angola), vainqueur du championnat d’Afrique junior. Il est aussi vainqueur de l’Open du Niger, médaillé d’argent de l’European Cup à Nanterre.

« Je souhaite que chacun l’apprécie à sa juste valeur et j’espère qu’on pourra donner la chance aux nombreux jeunes talents du judo de s’exprimer car nous sommes persuadé d’avoir d’autres Nkéro dans nos rangs », a indiqué Me Georges Nkoma.

Le judoka gabonais disposant de ses adversaires dès son entrée de a compétition à Madagascar, a été le premier athlète gabonais à bondir sur le tatami parmi les trois autres retenus à cet effet. « Exempté du premier tour en raison de son ranking mondial, Fernand est entré en lice directement en quarts de finale où il s’est imposé par Ippon contre le marocain Jeghalef. En demi-finale contre le sénégalais Mboup qui s’est montré coriace. Fernand a dû batailler jusqu’au temps additionnel pour s’imposer par Wazari. En finale, Fernand a dominé l’Algérien Mecheta par 2 Wazari comptabilisés Ippon devenant ainsi pour la 2ème année consécutive, Champion d’Afrique Junior dans la catégorie des -66 kg », a laissé entendre le vice-président de la Fédération gabonaise de judo (Fegajudo), par ailleurs arbitre international, Me Eric Nkoma.

Une récompense qui fait la fierté et l’honneur du Gabon au niveau national et international, vue que la conservation de son titre de champion d’Afrique par Fernand Nkero s’inscrit dans l’histoire de ce sport. "Un sentiment de joie et de fierté pour le pays, car c’est toujours avec une immense émotion qu’on entend retentir l’hymne national dans une compétition de ce niveau. Très heureux également pour Fernand qui travaille et progresse, petit à petit et est récompensé. Double champion d’Afrique, cela ne doit pas être courant dans l’histoire du sport gabonais", s’est réjoui le vice-président de la Fegajudo.

Ce samedi deux autres judokas gabonais entrent en jeu dont Chairman Catoucha Bidoule Asseghe Djora, -70 kg chez les femmes et François-Tibari Nguéma Mba, -73 kg chez les hommes.