Centrafrique : le bilan du naufrage d’une baleinière s’alourdit à 62 morts

Au moins 62 personnes sont mortes et plusieurs autres portées disparues après le naufrage d’une baleinière survenu vendredi sur la rivière Mpoko, près de la capitale centrafricaine, alors qu’elles se rendaient au village Mokélo pour l’enterrement d’un notable récemment décédé. Près de 48h après le naufrage, le bilan est passé de 58 à 62 morts, après que les corps sans vie de trois femmes et d’une enfant ont été repêchés dans la nuit de samedi à dimanche non loin du reste de la baleinière près des rives, ont confirmé plusieurs témoins.

« Nous avons retrouvé les corps sans vie de trois femmes et une jeune fille dans la nuit de ce dimanche. Leurs corps ont été inhumés juste au bord de la rivière, non loin du lieu du drame », a indiqué Maïck Azoumalé, un plongeur de sable. Le bilan provisoire a été confirmé par Thomas Dimassé, directeur général de la Protection civile, qui a confirmé à Xinhua le nombre de 62 personnes décédées.

« Une cinquantaine de parents des victimes continuent de mettre la pression dans l’espoir de retrouver les corps des leurs. Nous travaillons actuellement avec les volontaires, surtout les plongeurs de sable qui nous aident à retrouver les corps des disparus », a ajouté M. Dimassé.