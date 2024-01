Carnage à Franceville : l’assassin présumé arrêté, une bouteille de gaz à l’origine de la tragédie

La nuit de vendredi 5 au samedi 6 janvier restera gravée dans les mémoires des Francevillois en raison d’un acte criminel d’une violence extrême. Yannick Noah Belingui, le présumé assassin, a été arrêté par les Officiers de police judiciaire après une course-poursuite. Selon ses déclarations, une dispute liée à une bouteille de gaz serait à l’origine de cette tragédie.

L’arrestation de Yannick Belingui a été rendue possible grâce à la coopération entre l’antenne provinciale de la police judiciaire du Haut-Ogooué, la Direction générale des recherches (DGR) et l’Office central de lutte antidrogue. Âgé de 37 ans et sans emploi, Belingui résidait dans le quartier Montagne-Sainte, dans le 2e arrondissement de Franceville.

Les aveux du meurtrier présumé

Le présumé criminel a reconnu sa responsabilité dans le meurtre brutal de quatre membres d’une même famille. Selon ses dires, une altercation a éclaté après que le père de famille décédé, Jeff Venceslas Balenda, l’aurait provoqué à propos d’une bouteille de gaz. Les deux protagonistes se seraient affrontés dans la maison, et la bagarre aurait finalement dégénéré dans la pièce où le massacre a eu lieu.

Yannick Belingui a été appréhendé après une nuit de cavale, pendant laquelle il tentait de fuir vers la frontière Gabon-Congo. L’arrestation a eu lieu à 02h30 par les forces de sécurité, mettant fin à la traque menée par plusieurs unités de défense et de sécurité du Haut-Ogooué.

Le suspect est accusé des meurtres de Jeff Venceslas Balenda (père), Francisca Komba (mère, enceinte), Céleste Pamela Maghili (7 ans) et Marie Grâce Issanga Dioumbi (2 ans). Les détails macabres du crime comprennent la décapitation du père, l’amputation du sexe, et le lancer des corps des deux enfants dans un ruisseau voisin.

Lors de sa tentative de fuite, Belingui aurait été surpris par des voisins qui ont remarqué le sang sur ses mains et sur un sac qu’il portait. Les officiers de police judiciaire ont déclenché une alerte, entraînant une course-poursuite et finalement son arrestation.

Il est à noter que Yannick Noah Belingui est déjà connu des services de renseignements pour des affaires de détention de stupéfiants. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour élucider tous les aspects de ce crime odieux qui a secoué Franceville.