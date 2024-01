Carnage à Franceville : Un couple et leurs deux enfants assassinés de manière atroce

C’est certainement le crime le plus horrible jamais enregistré au Gabon. Un homme est activement recherché par la police gabonaise pour un quadruple homicide commis dans la nuit de vendredi à samedi dans le 2e arrondissement de la ville de Franceville (Haut-Ogooué, sud-est du Gabon). Le jeune homme aurait ainsi décapité un père de famille, sa compagne et leurs deux fillettes âgées de 2 et 7 ans.

MISE A JOUR DU 07/01/2024 à 09H44 : L’auteur du quadruple meurtre a été retrouvé par la police. Il s’agirait de Fidèle Moussounda Nzamba alias Keurtyce. Il serait le voisin de la famille. On ignore pour l’instant le mobile de cet acte barbare. Des vidéos et des images circulant depuis hier sur les réseaux sociaux montrent des scènes horribles, incluant la décapitation d’un homme, la mort d’enfants et la dispersion de parties corporelles. C’est en effet ce samedi que les riverains ont fait la macabre découverte au quartier Yockot, non loin du pont majestueux de la Mpassa sur l’axe Amissa. Les victimes ont été visiblement massacrées à la machette en pleine nuit. Les visages des 4 membres de cette famille tués par le forcené Les membres de la famille assassinés sont Jeff Venceslas Balenda (père), Francisca Komba (mère, enceinte), Céleste Pamela Maghili (7 ans) et Marie Grâce Issanga Dioumbi (2 ans). Selon les informations recueillies, le présumé meurtrier serait un jeune Gabonais nommé Yannick qui, dans un acte de démence, aurait froidement amputé le père de famille en deux parties distinctes. La même atrocité aurait également été infligée à la mère de famille. Les parties du corps, y compris le corps des deux fillettes, ont été abandonnées sur les lieux du crime. Une voisine a alerté les enquêteurs, ayant tenté en vain de contacter la mère de famille pendant la journée. En se rendant chez elle, elle aurait découvert du sang sur la poignée de la porte d’entrée et sur le sol à l’entrée de l’appartement. Les victimes présentaient des blessures attribuées à « des ciseaux, une machette, une pelle et des coups de pied : un nombre important de lésions » aurait été constaté. Un coup fatal aurait été porté à la tête lors d’une attaque motivée par une « vengeance ». L’avis de recherche de la police gabonaise Grâce au « travail opiniâtre du service de police judiciaire de Franceville », un premier suspect a été identifié pour ces homicides. Les forces de sécurité sont actuellement à la recherche du suspect principal, Yannick, qui fait face à plusieurs chefs d’accusation d’homicide volontaire. Aucune des filles n’a survécu à cette tragédie. Les victimes faisaient partie du voisinage présumé du meurtrier, bien que la police n’ait pas confirmé cette information. Une enquête approfondie a été ouverte pour déterminer les causes de ce quadruple homicide. Les premiers indices suggèrent que la folie meurtrière pourrait être à l’origine de ce drame mortel. Les autorités doivent encore confirmer ou infirmer cette hypothèse. Cependant, le principal suspect, Yannick, est actuellement en fuite. Une course-poursuite est en cours, les forces de sécurité cherchant à l’appréhender alors qu’il tenterait de fuir vers la frontière Gabon-Congo. Des spéculations évoquent la possibilité d’un crime rituel, notamment en raison de la dissimulation des parties du corps dans un sac noir, une pratique souvent associée à des rituels sataniques au Gabon.