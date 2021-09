Canada : 39 mineurs coincés sous terre depuis dimanche

Trente-neuf mineurs coincés sous terre, depuis dimanche, à Sudbury dans la province canadienne de l’Ontario (centre), attendent le soutien de l’équipe de sauvetage pour être évacués, ont rapporté, lundi, les médias locaux. Il s’agit, selon les mêmes sources, d’employés de la mine Vale’s Totten, qui sont coincés « dans les profondeurs de la mine ».

La compagnie Vale, propriétaire de la mine, a indiqué, par la voie de sa porte-parole, Danica Pagnutti, que « les mineurs devront être évacués grâce à un système de sortie secondaire après qu’un incident dans le puits de la mine Totten eut forcé la fermeture du système de transport principal ». La porte-parole a relevé, également, que « le système de sortie secondaire est composé d’une série d’échelles et de stations de repos », ajoutant que « les échelles sont utilisées occasionnellement pour l’entretien et les déplacements plus limités, mais l’usage pour un trajet entier est inhabituel ».

La même source n’a pas, toutefois, précisé la distance exacte qui sépare les mineurs de la surface, soulignant, par ailleurs, que « personne n’était à bord du système de transport principal lorsque l’incident est survenu et qu’un morceau d’équipement lourd était entré en collision avec l’ascenseur du système de transport principal, surnommé la cage ». Elle a ajouté que les mineurs ont appliqué le protocole prévu en cas d’urgence, « en se rendant immédiatement aux stations de refuge au sein de la mine ».

La porte-parole, qui affirme être « en communication étroite avec les mineurs », a tenu, à indiquer que « les mineurs ont accès à de l’eau, de la nourriture et des médicaments et peuvent également communiquer avec leurs proches ».nRégissant à cette situation, le Premier ministre provincial, Doug Ford, a écrit sur son compte twitter : « Nous savons que l’opération de sauvetage prendra du temps ».