CAN 2021 : Les Panthères du Gabon à l’épreuve de vérité face au Burkina Faso cet après-midi !

Les Panthères du Gabon jouent gros cet après-midi face aux Etalons du Burkina Faso. Un choc qui promet d’être palpitant dans cette seconde phase de la compétition à élimination directe. Après avoir terminé 2e du groupe C derrière le Maroc, le Gabon a rendez-vous avec son destin avec à la clé une probable ticket pour les quarts de finale de la CAN Cameroun 2021. Une équipe confiée à l’excellent Bruno Ecuele Manga, en lieu et place de Pierre-Emerick Aubameyang.

Lire aussi >>> CAN 2021 : Serge-Junior Martinsson Ngouali, seul gabonais forfait contre le Burkina Faso

Après avoir mal entamés son entrée au match inaugural contre le Cameroun, le pays hôte et favori de la CAN 2021, les Burkinabé se sont bien repris en enchaînant une victoire contre le Cap Vert, autre prétendant à la deuxième place, et un nul face à l’Éthiopie. De l’autre côté, le Gabon a quant à lui débuté cette CAN par une victoire contre les Comores. Puis, il a enchainé deux bons matchs nuls contre le Ghana et le Maroc pour finir à la deuxième place du groupe C de la CAN 2021.

L’affiche de la rencontre de cet après-midi à Limbé

Des résultats qui lui ont valu d’être qualifié pour les huitièmes de finale. Privant pour ainsi dire, les Blacks Stars du Ghana d’une qualification puisque ayant fini derniers de ce groupe C. Cependant, il faut dire que malgré le fait que le Burkina Faso qui disposait d’un groupe moins relevé que celui du Gabon, ces deux nations n’étaient pas forcément attendues jusqu’à ce tour de la compétition. Elles se sont qualifiées chacune pour ces 8es mais l’une d’entre elles disputera les 1/4 de finale qui auront lieu les 29 et 30 janvier prochain.

Lire aussi >>> Quand les Gabonais se surprennent à rêver des quarts de finale de la CAN Cameroun 2021 !

Les deux nations ont d’ores et déjà fait mieux que lors de la CAN 2019 puisque aucune des deux nations ne s’était qualifiée pour la phase finale de la compétition organisée en Egypte. Leur CAN est donc déjà réussie. Le Burkina Faso a bien relevé la tête après une défaite lors du match d’ouverture et mériterait une qualification en quarts de finale. Le Gabon a également toutes ses chances puisque les Panthères ont été éblouissantes durant leurs trois premiers matchs. Les Gabonais méritent eux aussi, leur place en quarts et peuvent même rêver d’aller plus loin.

Ce premier huitième de finale devrait certainement nous offrir du beau spectacle et l’issue de la rencontre n’est pas évidente à pronostiquer. Cependant, le Burkina Faso paraît plus frais et dispose d’un jour de repos supplémentaire par rapport au Gabon. Par ailleurs, les Gabonais ont dû laisser des forces pour revenir au score contre le Ghana et le Maroc. Qui l’emportera ? Rendez-vous cet après-midi dès 17h00 !