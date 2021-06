Cameroun : Quatre gendarmes tués par des séparatistes dans le nord-ouest du pays

Quatre gendarmes ont été tués samedi à Bamali dans le nord-ouest du Cameroun par des séparatistes qui combattent l’armée et réclament l’indépendance de la partie du pays peuplée par la minorité anglophone, ont indiqué dimanche les autorités locales. Cette attaque intervient au lendemain de la mort de deux soldats et d’un fonctionnaire dans la région voisine du sud-ouest. Cinq autres fonctionnaires ont été pris en otage et n’étaient toujours pas libérés dimanche.

« Quatre gendarmes qui étaient à leur poste de contrôle ont été attaqués et tués » par des séparatistes. « Ils en ont décapité deux et un gendarme a réussi à fuir », a déclaré le préfet du département du Ngoketunjia, Quetong Handerson Kongeh. « Ils sont venus en grand nombre et savaient que les gendarmes étaient en petit nombre après avoir pris leurs renseignements. Ceux qui étaient en poste ne pouvaient se défendre », a-t-il ajouté.

Dans cette région, la minorité anglophone reproche à la majorité francophone et à l’indéboulonnable président Paul Biya, 88 ans, dont 38 au pouvoir, de les marginaliser, ce qui a entraîné un conflit meurtrier qui a fait plus de 3500 morts et forcé plus de 700 000 personnes à fuir leur domicile. Le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun sont le théâtre depuis quatre ans d’un sanglant conflit séparatiste opposant des groupes armés anglophones à l’armée. Les ONG internationales et l’ONU accusent les deux parties d’exactions et de crimes contre les civils.