Cameroun : Le bilan de l’explosion dans une boîte de nuit à Yaoundé s’alourdit à 16 morts

Le « premier bilan officiel » de l’explosion dans une discothèque d’un quartier huppé de Yaoundé, fait état de 16 morts et 8 blessés graves, a annoncé le porte-parole du gouvernement camerounais, René Emmanuel Sadi, dimanche. Selon ce membre du gouvernement, « le drame a été causé par les déflagrations issues des feux d’artifice habituellement utilisés en ces lieux, a en premier, consumé le plafond de l’édifice, entrainant par la suite, deux explosions de forte amplitude, et provoquant la panique et des bousculades parmi les personnes présentes à l’intérieur de la boite de nuit ».

Les corps ont été déposé à la morgue de l’hôpital militaire d’Ekounou à Yaoundé et les blessés internés à l’hôpital central de Yaoundé selon le ministre Sadi. « Face à ce drame qui suscite l’émotion et la consternation », le président camerounais Paul Biya a adressé ses condoléances les plus attristées aux familles si durement éprouvées, ainsi que ses souhaits de prompt rétablissement à tous les blessés.

Ce drame survient alors que le pays accueille la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football, la compétition phare du football africain, du 9 janvier au 6 février 2022.