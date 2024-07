Cameroun : deux militaires tués par des séparatistes dans une embuscade

Deux éléments de l’armée camerounaise ont perdu la vie lors d’une embuscade tendue mardi par les séparatistes à Munyengue, un bourg situé dans la région anglophone du sud-ouest du Cameroun, ont indiqué des sources militaires. Les victimes faisaient partie du Bataillon spécial Amphibie (BSA), une unité de l’armée camerounaise spécialisée dans le combat fluvial.

Les soldats tués ont été identifiés comme étant un adjudant-chef et un soldat de 2e classe, tous deux en service dans la commune de Tiko, dans le département de Fako. Cette attaque surprise souligne la persistance des tensions dans cette région, où les affrontements entre forces de sécurité et groupes séparatistes sont fréquents.

Située à proximité de Muyuka, la localité de Munyengue est régulièrement le théâtre de violents affrontements entre l’armée camerounaise et les séparatistes anglophones. Cette nouvelle attaque met en lumière la complexité et la dangerosité de la situation sécuritaire dans le sud-ouest du Cameroun, marquée par une instabilité chronique et des violences récurrentes.