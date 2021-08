Burundi : Trois militaires tués dans un accident de la route

Au moins trois militaires burundais sont morts dans un accident de de la route survenu dimanche soir dans la commune de Mabanda de la province Makamba (150 km de Bujumbura vers le sud), a-t-on appris de sources concordantes. « Le chauffeur a perdu le contrôle du camion qui est allé s’écraser sur le bord de la route et trois militaires ont perdu la vie », a rapporté le journal indépendant Jimbere.

L’accident a eu lieu sur la route Mabanda-Nyanza lac dans la localité de Rukonwe. Dix autres militaires grièvement blessés ont été évacués à l’hôpital Nyanza-lac pour des soins. Les trois militaires tués sont tous des caporaux-chefs. Parmi les blessés figurent un major, un sergent-major et des soldats de deuxième classe, selon une source militaire qui a requis l’anonymat. Leur camion était en provenance du camp militaire de Mabanda et se dirigeait vers le camp Nyanza-lac.

Les accidents de la route sont de plus en plus nombreux ces derniers jours au Burundi. Selon la Police de la circulation et de la sécurité routière, l’excès de vitesse est la cause principale de la majorité des accidents enregistrés particulièrement en cette période de saison sèche (juin-septembre). Les week-ends sont particulièrement meurtriers sur les axes routiers.