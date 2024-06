L’Occident a été accusé ce mercredi par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, de toujours porter le « bacille du néocolonialisme », le poussant ainsi à tenter d’imposer ses propres règles aux pays africains. Cette déclaration a été faite lors d’une conférence de presse à l’issue de sa visite au Burkina Faso.

« L’Occident continue de jouer à des jeux qui ne donnent aucun résultat, il est incapable d’imaginer une coopération d’égal à égal, a souligné le ministre. Il a toujours le bacille du colonialisme et du néocolonialisme qui l’anime dans ses relations avec la majorité mondiale », a indiqué le chef de la diplomatie russe. D’après le ministre, les pays occidentaux considèrent leurs relations avec l’Afrique et le reste du Sud uniquement « comme une opportunité de bénéficier aux dépens des autres et d’en tirer un avantage unilatéral ».

Cette déclaration intervient dans le cadre de la toute première visite historique du chef de la diplomatie russe à Ouagadougou mardi soir, précédée par des escales en Guinée et en République du Congo.