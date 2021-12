Burkina Faso : des terroristes tuent 2 hommes accusés de collaborer avec des militaires

Deux personnes accusées de collaborer avec les forces de défense et de sécurité ont été tuées dans la nuit de vendredi à samedi, dans la commune de Lalgaye, dans le centre-est du Burkina Faso par des individus armés non identifiés. Selon l’agence d’information du Burkina (AIB), les deux personnes assassinées par les individus armés sont le conseiller de Tiguitin et un vieux à Kinzime, dans la commune de Lalgaye dans la province du Koulpelogo.

Joints au téléphone par l’agence Anadolu, des habitants ont déclaré que les assaillants accusaient les victimes de collaborer avec les forces de défense et de sécurité burkinabè. Les deux personnes ont été tuées dans deux attaques différentes, selon les mêmes sources. Aucune partie n’a, pour l’heure, revendiqué cette attaque.

Depuis 2015, le Burkina Faso est la cible d’attaques terroristes ayant fait de nombreuses victimes et plus de 1,4 millions de déplacés internes. La situation s’est dégradée ces dernières semaines dans plusieurs régions du pays occasionnant des mouvements de contestation. Des organisations de la société civile ont annoncé une manifestation le dimanche 12 décembre prochain.