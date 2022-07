BRENUAC : Abdou Abarry promu représentant spécial de l’ONU pour l’Afrique centrale

Le secrétaire général de l’Organisation des Nations-Unies Antonio Guteress a nommé, jeudi, le nigérien Abdou Abarry comme représentant spécial et chef du bureau régional de l’ONU en Afrique centrale (BRENUAC). Il remplace ainsi le guinéen François Lounceny Fall. Jusqu’à sa nomination, il représentait le Niger auprès de l’ONU depuis 2019.

Diplomate de carrière, le nouveau représentant spécial de l’ONU en Afrique centrale a été représentant spécial et chef du bureau régional de l’Union africaine (UA) en République démocratique du Congo entre 2016 et 2019. Entre 2014 et 2016, il a dirigé le bureau de liaison de l’Union africaine auprès de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest (Cédéao).

Il a occupé plusieurs postes diplomatiques au nom du Niger, dont celui d’ambassadeur en Belgique, avec compétence sur la Grèce, le Luxembourg, les Pays-Bas et des Offices de l’ONU à Genève (Suisse) et Vienne (Autriche). Abdou Abarry arrive à la tête de la représentation régionale de l’ONU en Afrique à un moment où certains pays de cette région sont secoués par des conflits armés.