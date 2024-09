Bilie-By-Nze et sa plateforme d’anonymes : le rêve fou de l’ancien perroquet des Bongo en déroute

L’ancien Premier ministre Alain-Claude Bilié-By-Nzé pensait sans doute avoir trouvé le Saint Graal avec sa nouvelle plateforme « Ensemble pour le Gabon » dévoilée ce jeudi à Libreville. Mais ce rêve fou de renaissance politique semble rapidement se heurter à la réalité. À l’image d’un perroquet aux ailes trop fragiles, sa quête d’un leadership au sein du Parti démocratique gabonais (PDG) a du plomb dans l’aile.

Dès l’annonce de sa plateforme dont les membres sont inconnus, on pouvait ressentir un frémissement d’espoir, mais rapidement, l’enthousiasme s’est dissipé, laissant place à un constat accablant : les militants et cadres du PDG, en quête de postes et de privilèges, ne veulent pas embarquer dans son aventure de deviance contre le CTRI jugée suicidaire.

Un homme seul ou presque

L’indifférence à laquelle Bilié-By-Nzé fait face est éloquente boudant leur plaisir de lui honorer une quelconque présence à sortie politique de la semaine après livre dont les ventes ne décollent pas. Non seulement ses anciens camarades ont choisi de se détourner de lui, mais ils se sont également réfugiés derrière leurs propres intérêts, abandonnant l’homme qu’ils ont pourtant applaudi sur scène pendant des années.

Dans une tirade empreinte de colère, l’ex-premier ministre n’a pas mâché ses mots en dénonçant l’hypocrisie de ses camarades : « Les mêmes qui ont dit hier à Ali président… disent aujourd’hui Oligui Président… Il y a un problème ! » Ce cri de désespoir traduit bien l’inquiétude d’un homme qui, devenu l’ombre de lui-même, réalise que son soutien s’est évaporé.

Des poids plumes et des partis gazelles

Pour ajouter à la tragédie politique de son rêve, Bilié-By-Nzé se retrouve entouré de personnalités politiques peu en vue, comme le Colonel Théophile Makita Niembo, un soutien qui, à lui seul, ne suffit pas à renforcer sa légitimité. Ce choix, plutôt risible, ne fait que renforcer l’image d’un homme isolé, tentant désespérément de rassembler des anonymes autour de lui, comme un illusionniste qui dévoile ses tours sans magie.

La réalité est que le PDG, bien qu’agonisant, reste un terrain de jeux pour des opportunistes. Les membres du parti, soucieux de préserver leurs privilèges, n’ont pas l’intention de suivre un Bilié-By-Nzé qui, bien qu’ayant eu ses heures de gloire, semble maintenant un peu dépassé. L’idée d’une plateforme regroupant des anonymes, loin de galvaniser les troupes, laisse penser que la nostalgie des temps passés est désormais un fardeau.

Ainsi, l’avenir de Bilié-By-Nzé et de sa plateforme « Ensemble pour le Gabon » paraît incertain. Son rêve de renouveau se transforme peu à peu en une farce, et son image de perroquet des Bongo se retrouve ternie par des réalités peu flatteuses. Dans un paysage politique où les ambitions personnelles prennent le pas sur la vision collective, il ne reste qu’à espérer qu’il ne finisse pas par devenir un simple souvenir d’une époque révolue, un rêve fou dont personne ne se souviendra.