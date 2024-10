« Aucun problème au sein de REAGIR », affirme le président par intérim Guy Roger Aurat Reteno

Le parti gabonais REAGIR (Réappropriation du Gabon, de son indépendance, pour sa reconstruction) a récemment été l’objet de rumeurs sur une crise interne, exacerbées par des tensions autour de la direction du parti. Ce samedi, le président par intérim, Guy Roger Aurat Reteno, a démenti ces allégations, affirmant que le parti demeure stable et uni malgré les remous causés par le président statutaire, François Ndong Obiang.

L’annonce a été faite lors d’une rencontre du parti dans la commune d’Owendo, en présence de tout le Bureau exécutif, suite à une invitation de Philippe Nze, conseiller du président et directeur général de l’Institut de Formation et d’Études Politiques de REAGIR (IFEPR). Cette mobilisation s’est voulue rassurante, affirmant l’autorité de Reteno comme président par intérim en dépit des tentatives de François Ndong Obiang de garder le contrôle du parti.

Une vue des militants au cours de cette sortie

Les tensions sont nées du fait que Ndong Obiang, promu récemment premier vice-président de l’Assemblée nationale, n’a pas respecté le règlement du parti, qui impose à tout membre de démissionner avant d’accepter une nomination externe. Selon Reteno, Ndong Obiang a ignoré cette règle en tentant de nommer Persis Essono Ondo comme son successeur, agissant de manière « unilatérale » et provocant des divisions internes.

Face à ces divergences, Guy Roger Aurat Reteno a réitéré que REAGIR « ne souffre d’aucun problème », appelant Ndong Obiang à respecter les statuts du parti et à faire preuve de responsabilité pour garantir l’intégrité de leur mouvement. En réponse aux rumeurs positionnant REAGIR comme parti d’opposition, il a clarifié que leur objectif reste républicain et en soutien au Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI).

Guy Roger Aurat Reteno a affirmé que REAGIR s’engageait dans le cadre de la vision du CTRI en plaçant le Gabon au centre des préoccupations. Selon lui, les nominations de membres du parti aux postes officiels témoignent de l’engagement de REAGIR dans un dialogue national constructif. Il a conclu en rappelant les valeurs de REAGIR, « un parti républicain, citoyen et noble, basé sur des principes intransigeants ».