Appel au meurtre contre Jonas Moulenda : le cri d’indignation de Jocksy Ondo-Louemba

Suite à un vidéo devenue virale qualifiée « d’appel au meurtre » contre le journaliste gabonais en exil Jonas Moulenda, l’indignation se fait entendre. Dans cette tribune de soutien, Jocksy Andrew Ondo-Louemba, journaliste, exprime son indignation face à cet appel au meurtre contre son confrère Jonas Moulenda, appelant à l’action et à la solidarité pour protéger la liberté de la presse au Gabon.

Le rôle des journalistes dans toute société qui aspire à la démocratie est fondamental. Ils sont les gardiens de la vérité, les porte-paroles des citoyens et les sentinelles de la liberté. Cependant, cette noble mission est souvent mise en péril par des individus ou des groupes qui cherchent à museler la voix de la presse libre.

La vidéo querellée

Dans l’ombre des réseaux sociaux, une vidéo révèle un acte de violence impitoyable dirigé contre le journaliste gabonais Jonas Moulenda. Face à une brutalité sans limites, un individu armé d’une grande pierre s’en prend violemment à lui. Cette attaque, bien que pour l’instant symbolique, va bien au-delà de l’horreur de l’instant ; elle représente une menace flagrante à la liberté de la presse et aux fondements démocratiques, laissant planer une sinistre menace sur la vie de Jonas Moulenda.

Jonas Moulenda : un pilier du courage journalistique

Quoi que l’on puisse penser de lui, personne ne peut nier que Jonas Moulenda incarne l’essence même du courage journalistique. Tout au long de sa carrière, il a bravé les dangers pour informer le public et mettre en lumière les vérités souvent occultées, plus particulièrement sur la question des sacrifices humains au Gabon que l’on appelle communément « crimes rituels ».

Une attaque intolérable

L’appel au meurtre contre la personne de Jonas Moulenda constitue une violation intolérable de la liberté de la presse, un pilier fondamental de toute société démocratique que nous aspirons à instaurer véritablement au Gabon. Cette violence ne peut être tolérée, et il est impératif que les responsables soient tenus pour répondre de leurs actes devant la justice.

Défendre Jonas Moulenda, c’est défendre la liberté d’expression

En soutenant Jonas Moulenda, nous ne défendons pas seulement un individu, mais nous défendons également les valeurs démocratiques et les droits fondamentaux de la société. Refuser de céder à la terreur et à la violence dirigées contre les journalistes est essentiel pour préserver la liberté d’expression et la démocratie à instaurer véritablement au Gabon.

Un appel à la solidarité nationale

En tant que citoyens gabonais, il est de notre devoir de nous unir pour défendre la liberté de la presse et protéger ceux qui risquent leur vie pour nous informer. Jonas Moulenda mérite notre soutien sans faille, et nous appelons chacun à se joindre à nous pour exprimer notre solidarité et notre détermination à défendre la liberté d’expression au Gabon.

Ensemble pour un avenir de liberté et de justice

Ensemble, nous avons le pouvoir de faire entendre nos voix plus fort que jamais. En défendant des journalistes comme Jonas Moulenda, nous nous engageons à éradiquer les ténèbres de la peur et de la censure, et à promouvoir un avenir où la vérité, la justice et le respect de la dignité humaine triomphent.

Dans un pays civilisé, on traite les différends selon la loi et non par l’appel au meurtre.