Angola : « La rose de Lulo », un diamant rose de 170 carats découvert dans une mine

Les autorités angolaises ont annoncé, mercredi, la découverte d’un diamant rose hors norme, extrait de la mine de Lulo dans le nord-est du pays. D’une extrême rareté par sa couleur mais aussi sa taille, la pierre précieuse dépasse toutes les pierres trouvées depuis 3 siècles, a indiqué la firme minière australienne Lucapa Diamond Company dans un communiqué. Le diamant rose de 170 carats découvert en Angola a été baptisé « La Rose de Lulo », du nom de la mine du nord-est du pays d’où il a été extrait, a indiqué le même responsable.

Il s’agit d’un des plus gros diamants roses jamais découverts. Ce diamant « rose record et spectaculaire extrait à Lulo continue de montrer que l’Angola est un acteur important sur la scène mondiale de l’extraction de diamants », s’est félicité Diamantino Azevedo, le ministre angolais des mines. L’Etat est actionnaire dans la mine. La pierre devra encore être taillée et polie pour atteindre sa pleine valeur avant d’être vendue lors d’enchères internationales.

Elle peut couter des centaines de millions de dollars s’il elle est comparée au diamant « punk Star » de 59,6 carats adjugé en 2017 à Jonh Kongo pour plus de 70 millions USD. Ce fut le diamant ayant atteint le prix de vente le plus cher de l’histoire des enchères. Le diamant rose est le cinquième plus gros diamant trouvé dans cette mine, où 27 diamants d’au moins 100 carats ont déjà été découverts. Les mines angolaises font du pays l’un des dix principaux producteurs de diamant au monde.