Alternatives à ChatRoulette sur Android

Plus de 7,7 milliards de personnes vivent actuellement sur Terre. Environ 4,5 milliards d’entre elles utilisent activement Internet. Le Web continue de s’imposer dans différentes sphères de nos vies et de nombreux services en ligne se sont banalisés.

Internet est devenu un espace pour les loisirs, le divertissement, l’expression de soi, le travail, les études et, bien sûr, la communication. Il faut garder à l’esprit que beaucoup de plateformes en ligne sont conçues spécifiquement pour parler avec des amis, sa famille, ses collègues ou des connaissances. C’est le cas par exemple d’Instagram, de WhatsApp, de Viber, de Facebook et d’autres. Mais qu’en est-il de ceux qui veulent faire de nouvelles rencontres sur Internet et étendre leur cercle d’amis ? La réponse la plus évidente est d’utiliser des sites et des applications de rencontres.

Mais ceux-ci ne sont pas toujours pratiques. Après tout, tout le monde n’a pas envie de passer son temps à remplir et à mettre à jour un profil, à chercher, à essayer d’entamer la conversation en premier et ainsi de suite. C’est pourquoi si tu préfères un moyen plus rapide et plus pratique pour faire des rencontres en ligne, et même depuis ton smartphone, il te faut une application de chat roulette pour Android. Comme ChatRoulette ne propose pas sa propre application, explorons des alternatives.

Applis de chat roulette pour Android

Une application de chat roulette est essentiellement la même chose qu’un chat vidéo, mais « emballée » dans un programme plus pratique pour smartphone. Tu n’as pas besoin d’accéder au navigateur sur ton téléphone, de saisir l’adresse d’un site Web ou de le rechercher dans tes favoris. Le programme se lance en un clic et fonctionne presque toujours mieux que la version mobile du site Web.

Bien sûr, la fonctionnalité et le confort d’une application de chat roulette dépendent directement de la plateforme que tu choisis. Nous avons compilé pour toi une liste des options les plus intéressantes selon nous. Tu en trouveras sûrement une qui te convient parmi elles.

Chatruletka

Un chat vidéo anonyme complètement gratuit pour smartphones Android. Elle ne dispose que d’une fonctionnalité basique : elle te connecte à un utilisateur au hasard et te permet de communiquer par visioconférence. Il n’y a pas de paramètres de recherche, la connexion est totalement aléatoire. Chatruletka dispose d’une très bonne modération. Les utilisateurs qui ne respectent pas les règles du site peuvent être exclus et doivent payer pour revenir sur le site.

CamWhirl

Cette application de chat roulette populaire propose un minimum de paramètres. Elle garantit l’anonymat et la confidentialité, et s’utilise sans inscription. Elle met en contact des utilisateurs au hasard par le biais de visioconférences et permet de discuter de n’importe quel sujet, y compris les plus intimes. Ce n’est pas interdit par les règles de ce service.

ChatAlternative

Cet autre chat roulette est doté d’une fonctionnalité utile : trouver des contacts à proximité. Elle permet de trouver des utilisateurs que tu pourras plus facilement rencontrer en personne. Ce chat vidéo dispose d’une bonne modération et il n’y a quasiment aucun risque de tomber sur du contenu inapproprié ou des utilisateurs ne se comportant pas comme il faut. Les personnes qui enfreignent les règles de ChatAlternative sont rapidement bannies.

Camsurf

Si tu cherches une appli de chat roulette pour Android dotée d’un filtre géographique pratique, assure-toi d’essayer Camsurf. Grâce à elle, tu pourras trouver des interlocuteurs dans plus de 200 pays, mais aussi filtrer les utilisateurs en fonction de leur langue. Ce chat est anonyme et confidentiel, ce qui te permet de communiquer non seulement par vidéo, mais aussi par écrit. Cette option est très pratique si tu es timide ou si tu n’as pas envie d’avoir une conversation en face à face.

CooMeet

CooMeet est l’application de chat roulette parfaite pour les hommes, car elle les met en contact exclusivement avec des filles. De plus, lorsqu’elles s’inscrivent, les femmes doivent vérifier leurs informations sur https://coomeet.com/fr/chatroulette. Cela signifie qu’il n’y que de véritables utilisateurs sur CooMeet, pas de faux profils, ni de bots. L’application est très intuitive, facile à utiliser et fonctionnelle. En outre, CooMeet a une excellente modération, ce qui est un avantage important pour beaucoup.

RandoChat

Contrairement aux applications décrites ci-dessus, RandoChat ne permet de chatter que par écrit. Pour beaucoup, c’est un véritable atout. Grâce à sa simplicité, RandoChat combine les fonctionnalités d’un chat, d’une application de rencontres et même d’un réseau social. Tu peux saisir ton pseudo, choisir un avatar et définir des paramètres de recherche, comme l’âge et le sexe, pour ta recherche de contacts. Cette option s’adresse à ceux qui préfèrent écrire et ne sont pas encore prêts à montrer leur visage à leurs contacts. Si tu le souhaites, tu peux ensuite utiliser n’importe quelle autre application pour passer des appels vidéo.

Azar

Une caractéristique unique de ce chat vidéo est le grand nombre de filtres et d’effets qu’il propose pour les appels vidéo. Tu peux donner du piment aux conversations et les rendre plus amusantes. De plus, l’appli comporte une section Azar Lounge où tu peux voir les profils des autres membres et te connecter avec eux. Tu peux ajouter des utilisateurs à ta liste d’amis pour pouvoir les recontacter plus tard. Il y a également une fonctionnalité « Historique » où tu peux retrouver des contacts avec qui tu as discuté. Et grâce à la traduction automatique des messages, tu peux facilement communiquer même avec des étrangers.

Holla

Un chat vidéo, vocal et par écrit gratuit. Il te permet de choisir le format qui te convient et de discuter à ta façon. Parmi les paramètres pratiques pour chercher des interlocuteurs, il faut mentionner les filtres pour choisir le sexe et l’emplacement. Selon les développeurs, Holla est utilisé par plus de 30 millions de personnes dans 190 pays à travers le monde. L’appli propose également des effets de beauté et d’autres filtres vidéo. Elle est parfaite pour ceux qui veulent se faire de nouveaux amis ou même trouver l’âme sœur.

OmeTv

Il s’agit de l’une des applications de chat roulette les plus populaires sur Android. Elle est utilisée par plus de 100 000 personnes chaque jour et ce nombre continue d’augmenter. Tu peux indiquer le pays et le sexe des interlocuteurs que tu cherches, afin que le système sélectionne les personnes qui te conviennent le mieux, ce qui est très pratique. De plus, la modération est très bien sur OmeTv. L’intelligence artificielle permet de surveiller les contenus inappropriés en continu et de bloquer rapidement les utilisateurs qui ne respectent pas les règles d’OmeTv.

Amor

Cette appli combine un chat vidéo, un réseau social et même une plateforme de rencontres. Ici, tu peux non seulement chatter avec des interlocuteurs au hasard, mais aussi créer ton propre profil unique, partager des histoires sur ta vie, parler de tes centres d’intérêt et bien plus. C’est un excellent choix pour ceux qui en attendent plus d’une application de chat roulette que ce que les services similaires proposent. Et oui, Amor se concentre principalement sur des rencontres en vue de relations futures.

ChatLife

Cette application de chat roulette sur Android est relativement récente mais déjà très populaire. Les développeurs affirment qu’elle est utilisée par plus de 100 000 personnes chaque jour. Parmi les fonctionnalités utiles, on note la recherche de contacts dans le même pays. Tu peux littéralement indiquer ton pays en un clic et ChatLife cherchera des utilisateurs à l’intérieur de ses frontières. Ou tu peux choisir un autre pays si tu souhaites parler avec des étrangers. Cette option est pratique pour ceux qui veulent se faire des amis à l’étranger ou cherchent à améliorer leurs compétences linguistiques.

Pourquoi devrais-tu essayer les applis de chat roulette au lieu des versions Web ?

Il est intéressant de constater que les premiers chats vidéo anonymes de l’histoire, Omegle et ChatRoulette, ne proposent toujours pas d’applications mobiles officielles. C’est un inconvénient majeur, car leurs concurrents en disposent depuis longtemps.

Les applications de chat roulette surpassent les versions Web à de nombreux égards :

Il est possible de communiquer presque partout et à tout moment. On garde toujours son téléphone sur soi, contrairement à son ordinateur.

Il n’est pas nécessaire d’acheter une webcam ou d’utiliser les modèles généralement assez simples intégrés aux ordinateurs portables. Les caméras à l’avant des smartphones sont généralement mieux.

Les applis fonctionnent plus vite et sont dotées d’interfaces plus intuitives que la version mobile des sites.

De plus en plus de développeurs créent des applications pour leurs chats vidéo et recommandent désormais leur utilisation. De plus, certains chats vidéo ne sont disponibles que sur smartphone. Ils ne disposent tout simplement pas d’une version Web et beaucoup n’en ont pas besoin.

Pour profiter de tous les avantages des applis de chat vidéo, nous te recommandons d’essayer au moins quelques-uns des services présentés ici. Ils sont presque tous gratuits (ou sont des shareware), anonymes et confidentiels. Tu découvriras que c’est bien plus pratique. Après tout, tu peux rencontrer et communiquer avec des personnes du monde entier lorsque tu te promènes dans un parc, en allant au travail en métro ou quand tu passes du temps avec des amis. Le principal est d’avoir une connexion Internet stable, ce qui n’est pas un problème dans la plupart des villes et même en dehors. En outre, au fil du temps, la couverture de l’Internet mobile continuera de s’étendre et il sera possible d’utiliser des applications de chat vidéo même loin des agglomérations.