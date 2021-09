Ali Bongo mate France24 en arabe pendant qu’il préside des conseils des ministres

On savait Ali Bongo multilingue et multifonctions mais pas au point de s’informer totalement en arabe. C’est l’image sortie du conseil des ministres de ce 13 septembre 2021 qui nous l’enseigne. Alors qu’il est en pleine visioconférence avec ses ministres, Ali Bongo a un œil en temps réel et en langue arabe sur France24, comme le montre ce cliché officiel de la Présidence gabonaise. Une bien curieuse manière de suivre deux lièvres à la fois !

