Ali Bongo envoie sa Première ministre à l’investiture du 6e mandat de Yoweri Museveni

En séjour actuellement en Angleterre, Ali Bongo s’est fait représenté hier une nouvelle fois par sa Première ministre Rose Christiane Ossouka Raponda à l’investiture de son homologue ougandais Yoweri Kaguta Museveni (76 ans, au pouvoir depuis 35 ans). La cérémonie d’investiture pour un 6e mandat de celui qui dirige le pays de main de fer depuis 1986, s’est déroulée mercredi à Kampala sous haute surveillance militaire.

Le président sortant Yoweri Kaguta Museveni avait en effet été déclaré réélu au terme de la présidentielle controversée de janvier dernier sur fond d’arrestation et d’emprisonnement de ses opposants et de vives critiques internationales que ne semblent pas partager le Gabon et Ali Bongo. En marge de cette investiture, la Première ministre gabonaise a en effet été reçue en audience par le président réélu.

Le président réélu prononçant son discours d’investiture hier

Selon un communiqué de la primature gabonaise parvenu à la rédaction d’Info241, « Elle a délivré un message personnel de la part de son homologue Ali Bongo », signe de l’excellence de l’amitié qui lie les deux hommes. « Le Gabon et l’Ouganda partagent tous deux la volonté de renforcer à l’avenir leurs relations bilatérales dans plusieurs domaines », renchérit le communiqué gouvernemental gabonais au sujet de cette investiture à laquelle prenait part son chef.

Rappelons que Yoweri Kaguta Museveni est arrivé au pouvoir à la suite du coup d’état de 29 janvier 1986 contre le président Milton Obote. Depuis, il ne l’a plus jamais quitté au terme d’élections qu’il remporte à chaque fois sur fond de répression de ses adversaires politiques et modification de la Constitution. Lors du scrutin du 14 janvier dernier, il a été déclaré vainqueur deux jours plus tard avec 58,6% des suffrages contre 34% pour son rival Bobi Wine qui conteste les résultats.