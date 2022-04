Alerte santé : Plusieurs chocolats de la marque Kinder interdits à la vente au Gabon

L’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) vient de sonner l’alerte sur la consommation de chocolats de la marque Kinder. Dans un communiqué parvenu mercredi à la rédaction d’Info241 et signé de la directrice générale Alia Maheva Bongo, l’agence alerte sur la présence dans ces chocolats prisés en période de Pâques. Ces produits identifiés contiendraient de la Salmonella Typhimurium, une bactérie à l’origine d’intoxication alimentaire.

« Faisant suite au retrait-rappel de certains produits de la marque Kinder par l’entreprise Ferrero, en raison d’une suspicion de contamination à Salmonella Typhimurium, l’Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire (AGASA) ordonne, en l’absence de numéros de lots clairement identifiés et par principe de précaution, le retrait desdits produits des surfaces de vente », note le communiqué daté du 5 avril.

Les recommandations de l’AGASA pour ces produits

Sont concernés par cette alerte à la consommation quatre types de produits de la marque italienne :

Kinder Surprise 20g (par un, par trois, par quatre et par six) et 100g avec des dates de péremption comprises entre fin juin 2022 et fin octobre 2022 ;

Kinder Schoko-Bons avec des dates de péremption comprises entre fin avril et fin août 2022 ;

Kinder Mini Eggs avec des dates de péremption comprises entre fin avril 2022 et fin août 2022 ;

Kinder Happy Moments, kinder Mix :193g, panier 150g, Peluche 133g, Seau 198g, avec des dates de péremption à fin août 2022.