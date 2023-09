Afrique du Sud : Un accident de bus fait au moins 20 morts

Au moins 20 personnes ont trouvé la mort dans la collision entre un camion et un bus transportant des employés d’une mine, au soir du dimanche, dans la province du Limpopo, au nord de l’Afrique du Sud. Une société sécuritaire locale, l’Arezwothe Protection Services, a déclaré que la plupart des passagers du bus étaient morts sur les lieux de l’accident.

La société de sécurité a indiqué que l’accident s’était produit vers 17h00, heure locale (16h du Gabon), entre Niani et Musina, à quelques kilomètres de la frontière entre l’Afrique du Sud et le Zimbabwe. Le bus et le camion avaient pris feu après la collusion, piégeant les passagers qui étaient toujours coincés dans le bus.

Selon un message publié par Arezwothe Protection Services sur la plateforme X (anciennement Twitter), la collision aurait impliqué un bus transportant des employés vers la mine de diamants de Venetia et un camion. La mine Venetia, propriété de la compagnie De Beers, le plus grand producteur de diamants du pays. Pour l’heure les responsables provinciaux n’ont encore émis aucun commentaire concernant cet accident meurtrier.