Afrique du Sud/Covid-19 : 2 millions de vaccins Johnson & Johnson « contaminés »

L’Afrique du Sud aux prise avec une troisième vague de la pandémie de Covid-19 et à la traîne dans la vaccination, a annoncé samedi devoir mettre en attente deux millions de vaccins de l’américain Johnson & Johnson, suspectés d’avoir été contaminés. Les autorités américaines ont annoncé la veille que « plusieurs lots » du vaccin, soit plusieurs millions de doses, devront être jetés.

« Nous avons deux lots qui sont concernés, ce qui représente deux millions de doses actuellement stockées dans l’entrepôt de Gqeberha », a déclaré la ministre de la Santé sud-africaine, Mmamoloko Kubayi-Ngubane. « Nous ne pouvons pas nier que c’est un pas en arrière dans notre programme de vaccination », a ajouté la ministre. L’autorité de réglementation des produits de santé (Sahpra) devra se prononcer sur leur probable retrait.

En mars, des tests dans l’usine américaine de Baltimore avaient révélé que des produits entrant dans la composition du vaccin d’AstraZeneca, fabriqué au même endroit, avaient été mélangés par erreur aux vaccins de Johnson & Johnson, provoquant la contamination de millions de doses rendues inutilisables. D’autres lots doivent encore être examinés.

En retard par rapport au reste du monde, l’Afrique du Sud n’a vacciné qu’un peu plus de 1% de sa population de 59 millions d’habitants. Pays africain officiellement le plus touché, l’Afrique du Sud, compte plus de 1,7 million de cas, dont près de 58 000 décès.