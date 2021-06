552,3 millions pour le projet MUSEOGAB, la nouvelle politique muséale du Gabon

Le musée national du Gabon sis à Libreville a servi de cadre pour le lancement du projet MUSEOGAB tant souhaité par les autorités gabonaises. C’était en présence du ministre de la Culture et des Arts Michel Menga M’Essone et l’ambassadeur de France au Gabon Philippe Autié. Les deux ont co-présidé ce mercredi 9 juin au Musée national de Libreville le premier comité de pilotage du projet FSPI MUSEOGAB.

Ce projet co-financé à hauteur de 552 315 327 FCFA (842 000€), permettra d’accompagner la nouvelle politique muséale souhaitée par le Gabon. La réunion s’est tenue ce mercredi en présence du professeur Mesmin Noël Soumaho, recteur de l’Université Omar Bongo, de Wilfried Nguema conseiller spécial de la présidence de la République ainsi que d’une dizaine d’experts du secteur patrimonial.

La photo de famille du conclave de ce mercredi

Le comité de pilotage permettra de lancer officiellement les activités de ce projet et d’en rappeler le calendrier. Celui-ci se déploiera sur 24 mois et mettra en synergie des institutions muséales gabonaises et françaises. Le projet MUSEOGAB se décline à travers trois composantes :

un appui à l’encadrement législatif et réglementaire du Musée national et au renforcement des capacités de ses agents, dans le but d’offrir des conditions d’accueil optimales aux collections.

des actions visant à développer les pratiques muséales des Gabonais, au premier rang duquel les jeunes. Ces actions s’accompagnent d’un appui à la formation de haut niveau de jeunes professionnels du patrimoine en capacité de porter la voix du Gabon sur la scène internationale.

de l’assistance technique à destination de projets favorisant la circulation des œuvres et valorisant le concept de patrimoine partagé.