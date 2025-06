Réformes politiques au Gabon  : les comités d’avant-projet rendent leur copie à Oligui Nguema

Nommés le 14 mai dernier par décret présidentiel, les deux comités chargés de rédiger les avant-projets de loi sur les partis politiques et la répartition des sièges électoraux ont officiellement remis leurs conclusions ce lundi 2 juin au président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Après avoir bouclé leurs travaux le 28 mai, les membres ont été reçus en audience au palais présidentiel pour exposer les principales recommandations issues de leurs réflexions.

Les propositions soumises prévoient une augmentation du nombre de sièges à l’Assemblée nationale, qui passerait de 143 à 145. Deux députés supplémentaires représenteraient désormais la diaspora gabonaise, un pour le continent africain et un pour le reste du monde. Du côté du Sénat, le nombre de sièges grimperait de 52 à 70. Selon les rédacteurs, ces réajustements tiennent compte des données démographiques et administratives actuelles.

Un encadrement plus strict des partis politiques

Concernant les partis politiques, les rédacteurs ont proposé un nouveau cadre légal plus exigeant. Chaque formation devra disposer d’un siège physique, d’un compte bancaire ouvert et de structures statutaires actualisées. Une période de transition de six mois est prévue pour permettre aux partis existants de se conformer à ces nouvelles exigences après promulgation de la loi.

Une vue de la salle d’audience hier

Le texte reprend également une recommandation controversée issue du Dialogue national inclusif d’Angondjé, en avril 2024 : pour être reconnu officiellement, un parti devra désormais réunir au moins 18 000 membres. Une disposition validée par les participants au dialogue, mais qui continue de susciter de vives contestations, notamment parmi les petites formations, qui y voient une tentative d’exclusion déguisée.

Rien sur le découpage électoral, la prudence reste de mise

Si ces avant-projets apportent des éléments structurants pour l’avenir politique du pays, un point essentiel reste en suspens : le nouveau découpage électoral. Les conclusions de cette question, pilotée par une commission distincte dirigée par le ministre de l’Intérieur, n’ont pas encore été rendues publiques. Il faudra donc patienter pour connaître les modalités précises de répartition des sièges dans les circonscriptions.

Le ministre de l’Intérieur remettant au président les conclusions de son comité

À l’issue de l’audience, le président de la République a salué le travail accompli et a instruit le gouvernement de soumettre les textes au Conseil des ministres, avant leur transmission au Parlement. Avec les élections législatives et locales prévues pour le 27 septembre prochain, l’adoption rapide de ces lois apparaît comme une urgence politique. Si elles sont entérinées, ces réformes pourraient profondément redessiner le paysage institutionnel et partisan du Gabon.