Le départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain pour le Real Madrid n’était pas un simple transfert, mais la fin symbolique d’une époque. Après sept ans passés dans la capitale française, où il était devenu non seulement le visage du club, mais aussi de toute la Ligue 1, les experts et les parieurs de différents pays, y compris au Gabon, prédisaient une période de turbulences pour le PSG.

La saison 2024-2025 a montré que tout n’était pas si sombre. Sous la direction de Luis Enrique, le PSG a non seulement maintenu sa position, mais a également fait preuve d’une adaptation impressionnante, passant d’une équipe à un seul homme à un collectif plus soudé.

Avec le départ de Mbappé, le PSG a commencé à jouer davantage en équipe : les buts ont été marqués non seulement par les attaquants, mais aussi par les milieux de terrain et même les défenseurs qui se joignaient aux attaques.

De nouveaux leaders sur le terrain et les tactiques de l’entraîneur

L’équipe s’est dotée de nouveaux leaders : Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Il est important de noter que le rôle de buteur est désormais réparti entre plusieurs joueurs, tels que Randall Kolo Muani, Gonçalo Ramos, Lee Kang-in, Vitinha et Warren Zaire-Emery.

Le principal entraîneur de l’équipe, Luis Enrique, a sans aucun doute joué un rôle clé dans le processus d’adaptation. Sa philosophie, basée sur la flexibilité, le contrôle du ballon et une intensité élevée, était idéale pour la transformation de l’équipe. Le coach a modifié la composition de l’équipe en utilisant tour à tour les schémas suivants :

4-3-3 ;

4-2-3-1 ;

3-4-3.

Cela a rendu le PSG tactiquement imprévisible. Enrique a réussi à créer une équipe qui ne dépendait pas des exploits individuels, mais qui s’appuyait sur les efforts collectifs. Il a inculqué aux joueurs une mentalité de gagnants.

Le départ de Kylian Mbappé n’a pas été la fin pour le PSG, mais le début d’un nouveau chapitre. Le club a démontré qu’il pouvait être fort et dominant sans sa star principale.