Le laboratoire éphémère du Covid-19 portera le nom d’un médecin décédé de la pandémie

Alors que les autorités gabonaises prenaient soin jusque-là de ne pas dévoiler les noms des victimes mortelles du coronavirus, Ali Bongo a révélé le nom de la 12e personne décédée deux jours plus tôt du coronavirus dans le pays : Pr Daniel Gahouma. Et pour cause, le nom de ce professeur de pédiatrie sera associé au laboratoire de dépistage improvisé du gymnase du Palais des Sports de Libreville qui servira au dépistage massif des populations. Un laboratoire éphémère qui pourra réaliser jusqu’à 10.000 tests de dépistage par jour.

Le laboratoire de dépistage géant du Covid-19 portera le nom d'une des victimes médicales de la pandémie. C'est ce qu'a annoncé hier Ali Bongo dans un énième discours à la nation. Un discours-hommage aux professionnels de santé qui auront bientôt droit à une indemnité Covid-19, a promis Ali Bongo. Pr Daniel Gahouma, le médecin décédé mardi de la pandémie à Libreville "Qu'il me soit permis également de rendre un hommage tout particulier au Professeur Daniel Gahouma, pédiatre émérite, spécialiste reconnu, qui a fait partie des premières générations de brillants médecins de notre pays", a plaidé Ali Bongo. La 12e victime mortelle du coronavirus dans le pays, était un "homme discret et efficace, au service de ses patients", a-t-il renchérit. Le futur laboratoire improvisé Avant d'annoncer que le laboratoire de 6 tentes portera le nom de cette énième victime de la pandémie : "Je vous annonce que notre nouveau laboratoire d'analyses, qui réalisera comme je vous l'ai dit précédemment jusqu'à 10.000 tests de la Covid-19 par jour, portera son nom. Ce laboratoire, lui aussi symbole de l'excellence médicale de notre pays et dont nous pouvons tous être fiers, sera baptisé « Laboratoire Professeur Daniel Gahouma »".