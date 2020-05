Covid-19 : Ali Bongo va transformer le Palais des sports en laboratoire de dépistage géant !

Peu visible ces derniers jours alors que le Gabon est pleinement frappé par la crise de coronavirus dont les cas sont chaque jour en hausse exponentielle, Ali Bongo vient de s’offrir une nouvelle sortie publique. Ce mardi après-midi, il a visité le gymnase du Palais des sports de Libreville qu’il souhaite voir transformé en laboratoire de dépistage géant du Covid-19. Ce laboratoire improvisé pourrait réaliser jusqu’à 10 000 tests par jour, indique la présidence gabonaise.

Alors que le Gabon a atteint hier 1 432 cas confirmés de la pandémie de coronavirus, le pays souhaite davantage tester sa population. Témoin de cette volonté politique, Ali Bongo a fait cet après-midi, le déplacement du Palais des sports de Libreville, appelé à devenir un laboratoire géant de dépistage du coronavirus. Ali Bongo est allé ainsi toucher du doigt les installations de tentes et de matériels sanitaires en cours d’installation sur ce site sportif.

Des tentes aménagées dans le gymnase

Selon la Présidence gabonaise,"Plus de 100 personnes y travailleront au quotidien. L’objectif visé est d’accroître encore plus notre capacité de dépistage en vue de permettre une prise en charge plus rapide des personnes contaminées". Une stratégie qui semble donc s’orienter vers le dépistage massif des populations que vers l’accroissement des capacités d’accueil des patients ou encore vers les protocoles curatifs.

Une vue du matériel de ce futur laboratoire improvisé

Une sortie où l’on a pu découvrir un Ali Bongo avec sa canne qui ne le quitte plus depuis son accident vasculaire cérébral qui l’avait contraint à se faire soigner à l’étranger, faute de structures de soins efficientes au Gabon. Pour cette sortie présidentielle, Ali Bongo était entouré outre des responsables du Comité de riposte à la pandémie (Copil Coronavirus), de son fils Noureddin Valentin et de son épouse Sylvia Valentin.