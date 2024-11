Gabon : Les résultats du référendum sur la table de la Cour constitutionnelle 5 jours après !

Cinq jours après le référendum constitutionnel du 16 novembre, le ministre de l’Intérieur, Hermann Immongault, a officiellement transmis les résultats au président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Aba’a Owono. Ce dépôt, effectué ce jeudi 21 novembre, marque une étape essentielle dans le processus de validation électorale, avec pour objectif de confirmer la régularité des résultats préliminaires annoncés par le gouvernement.

Cette procédure suit les dispositions légales en vigueur, exigeant que la Cour examine les procès-verbaux et statue sur la validité du scrutin avant de proclamer les résultats définitifs. Cette transparence dans le traitement des résultats a été largement saluée, le ministère ayant voulu renforcer la confiance des citoyens en assurant une gestion rapide et rigoureuse du processus.

D’après les chiffres globaux provisoires communiqués dimanche, le « Oui » aurait remporté le référendum avec 91,80 % des suffrages, et un taux de participation de 53,54 %. La décision finale de la Cour est désormais attendue, alors que les observateurs saluent une avancée significative vers un processus électoral plus transparent et plus fiable au Gabon.