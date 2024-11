Référendum : Les recommandations de la CEEAC pour améliorer les élections au Gabon

Une mission d’observation électorale de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) a suivi le déroulement du référendum organisé au Gabon du 8 au 18 novembre 2024. Présidée par l’ambassadeur Gilberto da Piedade Veríssimo, cette mission a salué lundi lors d’un point de presse, le civisme des électeurs gabonais, tout en formulant des recommandations pour améliorer le processus électoral.

Les observateurs ont noté que, malgré une disponibilité globale du matériel électoral jugée suffisante, des difficultés d’utilisation ont été relevées pour certains électeurs. Ces problèmes concernaient notamment la manipulation des bulletins de vote. Par ailleurs, des retards dans la livraison du matériel et la distribution tardive des cartes d’électeurs ont entravé l’ouverture de plusieurs bureaux de vote, affectant le bon déroulement du scrutin.

Le point de presse de lundi de la CEEAC

La mission a également mis en lumière des obstacles liés à l’accessibilité des bureaux de vote. Si les zones urbaines sont relativement bien couvertes, les régions rurales et montagneuses présentent encore des défis, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Ces lacunes, combinées à un aménagement parfois inadéquat des bureaux, ont réduit la participation de certaines catégories d’électeurs.

Pour remédier à ces insuffisances, la CEEAC recommande un renforcement de la formation des agents électoraux. Cela devrait permettre une meilleure organisation et une gestion plus efficace des bureaux de vote. Elle propose également une amélioration des infrastructures électorales pour mieux inclure les personnes en situation de handicap et garantir un accès équitable à tous les citoyens.

Les observateurs appellent en outre à une planification plus rigoureuse de la logistique électorale, afin d’éviter les retards dans la livraison du matériel et l’ouverture des bureaux. L’objectif est d’assurer une plus grande fluidité et transparence dans le déroulement des scrutins futurs, renforçant ainsi la confiance des électeurs dans le processus démocratique.

Un rapport final de la mission, comprenant des recommandations détaillées, sera transmis aux autorités gabonaises et à la CEEAC. Ce document vise à accompagner le Gabon dans l’amélioration de son système électoral et à favoriser des consultations plus inclusives et mieux organisées à l’avenir.