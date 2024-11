Port-Gentil : Plus de 12 tonnes de riz impropre à la consommation détruites par l’AGASA

Des produits alimentaires périmés ou mal stockés ont été saisis lors d’une opération de contrôle menée par l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (Agasa) de l’Ogooué-Maritime. Ce 22 novembre, un total de 12,725 tonnes de riz parfumé jasmin a été détruit et retiré de la chaîne de distribution.

L’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) a effectué une mission d’inspection dans la province de l’Ogooué-Maritime, précisément dans la capitale économique. En tout, 12,725 tonnes de riz parfumé au jasmin ont été détruites. Cette destruction fait suite à plusieurs infractions aux normes sanitaires, notamment des dates limites de consommation (DLC) dépassées et un défaut d’hygiène dû à un environnement insalubre. L’objectif de l’AGASA est de lutter contre la vente de produits impropres à la consommation.

Une vue des produits périmés

« La délégation provinciale de l’Ogooué-Maritime a procédé à la destruction de 12,725 tonnes de riz parfumé au jasmin, présentant un défaut de qualité organoleptique et microbiologique, caractérisé par une texture pâteuse et la présence de moisissures », précise le communiqué de l’AGASA.

Des mesures correctives ont été imposées aux opérateurs économiques concernés afin de rétablir des conditions d’hygiène adéquates et de prévenir toute récidive. Par cette action, l’AGASA réaffirme son engagement à garantir la sécurité alimentaire et à protéger les consommateurs. En effet, ces non-conformités posent un risque sérieux pour la santé publique. « Ces non-conformités découlent de l’altération des produits au cours du transport maritime », ajoute l’AGASA.

Dans son bilan d’activités de contrôle économique et de répression des fraudes, les services de contrôle de l’AGASA ont mené plusieurs interventions, aboutissant à la saisie de plusieurs tonnes de produits alimentaires non conformes et impropres à la consommation, d’une valeur de centaines de millions de FCFA.

La fraude alimentaire, la contrefaçon de denrées alimentaires et de boissons, ainsi que l’usage abusif d’indications géographiques, constituent un domaine de criminalité important et grave qu’il est nécessaire de combattre au niveau national. L’objectif est de protéger la santé publique et de démanteler les réseaux criminels organisés impliqués. C’est pourquoi tous les partenaires, y compris l’AGASA, luttent activement contre ce fléau, qui sévit aussi bien sur les marchés physiques qu’en ligne.