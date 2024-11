Gabon : L’or et les autres matières premières désormais pris en compte dans le budget national

C’est ce qui ressort d’une audience tenue ce jeudi au palais présidentiel de Libreville entre le président de la transition et plusieurs de ses ministres concernés dont ceux des Mines et du Budget. Jusqu’à présent, seuls le pétrole et quelques autres minerais étaient pris en compte dans les finances publiques, mais cette dynamique est sur le point de changer dans le projet de loi de finances pour 2025.

Sur instruction du président de la Transition, le Gabon inclura désormais l’or et d’autres matières premières dans son budget national. Cette décision stratégique marque un tournant pour la politique économique du pays, visant à optimiser les revenus issus des ressources naturelles gabonaises. Le Président a souligné l’importance de cette mesure pour diversifier l’économie et renforcer la résilience du Gabon face aux variations des marchés mondiaux, particulièrement celui du pétrole.

Une vue de la séance de travail d’hier

Le ministre des Mines, Gilles Nembe, a affirmé à l’issue de l’audience : « Nous avons constaté que ces dernières années, les productions d’or étaient mal déclarées et que les productions de diamants étaient presque inexistantes. Ces manquements portent préjudice aux intérêts du pays ». Il a précisé que la nouvelle loi permettra d’intégrer de manière plus rigoureuse les revenus miniers dans le budget de l’État, garantissant ainsi une plus grande transparence et une distribution plus équitable des richesses.

Pour sa part, le ministre du Budget, Charles Mba, a salué cette réforme : « Des recettes supplémentaires vont s’ajouter au budget de l’État, permettant de couvrir davantage de dépenses et de mieux gérer les finances publiques ». Il a insisté sur le fait que cette transparence représente une avancée significative pour le gouvernement et qu’elle est cruciale pour renforcer la confiance des citoyens dans les institutions publiques.

Cette décision pave ainsi la voie vers une gestion plus transparente et équitable des ressources naturelles du Gabon, un changement bienvenu qui devrait contribuer au développement économique et à l’amélioration des conditions de vie des Gabonais.