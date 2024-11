Référendum 2024 : 85 589 Gabonais du Woleu-Ntem aux urnes pour une nouvelle constitution

Ce samedi 16 novembre, 85 589 Gabonais sont appelés aux urnes dans la province du Woleu-Ntem pour le référendum 2024, conformément aux dispositions du Ministère de l’Intérieur. Ce vote conclut une campagne intense de dix jours, marquant une étape importante dans la continuité des événements du 30 août 2023.

À Oyem, la capitale provinciale, 20 884 électeurs pourront se rendre dans les 59 bureaux de vote répartis dans 30 centres. Le département du Woleu compte 89 centres et 95 bureaux de vote pour un total de 20 043 inscrits. À Bitam et dans le département du Ntem, 98 centres et 115 bureaux accueilleront 20 895 électeurs.

Dans le Haut-Ntem et la commune de Minvoul, 7 917 électeurs sont répartis entre 42 centres et 45 bureaux de vote. L’Okano dispose de 43 centres et 49 bureaux pour ses 11 780 inscrits, tandis que le Haut-Como et Medouneu comptent 23 centres, 24 bureaux de vote, et 4 070 inscrits.