RDC : Près d’un quart de la population menacée par la faim aiguë selon la FAO

Près d’un quart de la population de la République démocratique du Congo (RDC) fait face à une crise alimentaire aiguë, a alerté ce lundi l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). D’après les récentes statistiques publiées, environ 25,6 millions de personnes, soit 22% de la population, seront confrontées à une insécurité alimentaire aiguë élevée entre juillet et décembre 2024. Cette situation préoccupante place la RDC en phase 3 de l’IPC (Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire) ou au-delà.

Parmi ces millions de personnes, la FAO estime que 3,1 millions subissent des niveaux critiques d’insécurité alimentaire (phase 4 de l’IPC), signalant une urgence humanitaire. Selon le Bureau des urgences et de la résilience de la FAO, cette crise alimentaire est exacerbée par la violence armée et la compétition pour les ressources, qui détruisent les moyens de subsistance et les infrastructures rurales, affectant gravement la production agricole.

La FAO met en garde contre les risques d’une détérioration supplémentaire de la situation. « Compte tenu de l’ampleur de cette crise, même un léger choc - tel que la hausse des prix des denrées alimentaires ou une mauvaise récolte - pourrait pousser encore plus de personnes au bord du gouffre », avertit l’organisation. Les affrontements armés dans l’est du pays ont déjà provoqué une réduction de la production animale de 25% et une perte de 35% des terres arables, selon les derniers chiffres.