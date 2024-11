Libreville : Un élève du lycée technique se coupe le bras droit à bord d’un bus scolaire

Un incident choquant s’est produit ce jeudi la capitale gabonaise, lorsqu’un élève du lycée technique Omar Bongo d’Owendo s’est gravement blessé à bord d’un bus scolaire. Selon les premiers éléments, le jeune homme s’est fracturé le bras en deux suite à une mauvaise manœuvre du chauffeur du bus de la compagnie de transport public Trans’Urb. D’après nos informations, immédiatement conduit à l’hôpital, il n’aurait pas perdu l’usage de son bras droit.

Les vidéos de l’incident montrant une panique générale parmi les élèves à bord du bus, montrent que le chauffeur a gratté le coté droit du bus sur un poteau électrique dans sa course. Les vitres et toute la partie droite du véhicule présentaient des traces visibles de l’incident. La victime, qui avait une grande partie du bras à l’extérieur du bus pendant l’incident, a ainsi subi une fracture du bras. Bien que certaines sources évoquent l’hypothèse d’une cascade effectuée par l’élève à bord du véhicule, une pratique de plus en plus répandue chez les jeunes en quête de sensations fortes, les vidéos semblent confirmer la thèse du contact avec le poteau.

Une vue du bras sectionné qui a provoqué l’arrêt du bus

Les images de l’incident montrent en effet d’importantes rayures et dégâts sur l’ensemble de la partie droite du bus aux niveaux des fenêtres, corroborant l’hypothèse que le véhicule a bien heurté un poteau électrique. Ces vidéos qui ont fuité que hier, ont suscité une vive émotion. Beaucoup dénonçant l’inconscience de certains jeunes mais aussi la négligence en matière de sécurité dans les transports scolaires. Cet accident soulève de nouveau les risques associés à l’irresponsabilité de certains élèves et les lacunes en matière de prévention.

L’élève se tordant de douleurs

D’après les informations recueillies par la rédaction d’Info241, la victime a été transportée d’urgence dans une structure sanitaire où des soins ont été prodigués pour traiter la fracture de son bras. Heureusement, l’élève devrait recouvrer l’usage de son bras. Une enquête ouverte par les autorités devrait permettre de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de l’incident. Il reste à déterminer si le chauffeur a agi de manière délibérée ou s’il s’agissait simplement d’une erreur d’inattention. Seule l’enquête pourra apporter une réponse définitive.