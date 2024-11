Économie gabonaise : recettes en demi-teinte mais boom des créations d’entreprises en septembre

Le ministère de l’Économie et des Participations a publié, le 6 novembre, les chiffres clés du mois de septembre 2024. Malgré des performances mitigées, certains indicateurs ressortent positifs, notamment dans le domaine des recettes douanières et de la création d’entreprises. Ces données illustrent à la fois les défis fiscaux et les avancées économiques réalisées par le Gabon.

Les recettes fiscales s’élèvent à 51,84 milliards FCFA, en deçà de l’objectif fixé de 61,46 milliards FCFA, soit un écart négatif de 9,62 milliards FCFA et un taux de réalisation de 84,34 %. En revanche, les recettes douanières ont dépassé les attentes, atteignant 52,44 milliards FCFA pour un objectif de 36,76 milliards FCFA, grâce à une gestion efficace des frontières et à une hausse des importations.

Par ailleurs, l’Agence nationale de promotion des investissements (ANPI) a enregistré une hausse significative du nombre de créations d’entreprises, passant de 521 en septembre 2023 à 1 124 en 2024, marquant une progression de 115,74 %. Ce dynamisme entrepreneurial témoigne de l’attrait croissant pour l’investissement local, un signe encourageant pour l’avenir économique du pays.