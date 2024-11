Kenya : Nairobi lance des essais cliniques pour un nouveau vaccin contre la variole du singe

L’Institut de recherche médicale du Kenya (Kemri) a signé un partenariat avec Tonix Pharmaceuticals, société biopharmaceutique américaine, pour développer et tester un vaccin expérimental contre la variole du singe (Mpox). L’essai clinique, annoncé ce mercredi par Kemri, sera mené au Kenya et visera à évaluer la sécurité, la tolérabilité et l’immunogénicité du vaccin, baptisé TNX-801.

Le TNX-801, conçu pour offrir une protection immunitaire contre la variole du singe, est un vaccin vivant basé sur le virus de la variole équine. Kemri précise que ce vaccin devrait être plus sûr et mieux toléré que les anciens vaccins contre la variole, avec l’avantage d’être stable à température ambiante et administrable sans équipement spécial, ce qui le rend adapté aux campagnes de vaccination dans des contextes à ressources limitées.

Selon les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, le nombre de cas de variole du singe a augmenté de 545 % en Afrique en 2024, avec l’Afrique centrale particulièrement touchée. Au Kenya, 17 cas ont été recensés, et des vaccins sont attendus en décembre, dans le cadre d’une initiative de l’OMS pour contenir l’épidémie sur le continent.