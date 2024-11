Manchester City vs Tottenham et la Serie A bouillonnante : choisissez vos favoris pour les grands matches de la semaine !

Les meilleurs championnats européens sont de retour après la trêve internationale et continueront à ravir les passionnés de ballon rond avec des confrontations palpitantes. De nombreux désireux d’ajouter de l’émotion à leur visionnage des matches de football se demandent : comment puis-je faire des bénéfices en pariant ? C’est simple : pariez avec les cotes les plus élevées sur la plateforme1xBet. N’oubliez pas les règles du jeu responsable et laissez vos pronostics via le lien !

AC Milan vs Juventus, 23 novembre

L’AC Milan est toujours à la recherche de son jeu sous la direction de Paulo Fonseca et veut raccrocher le wagon de tête. La Juventus se positionne à la 6ᵉ place et se trouve à 2 longueurs du Napoli, qui occupe le fauteuil de leader. Les victoires des Rossoneri sur l’Inter et le Real Madrid ont démontré la vaillance de l’équipe dans des matches d’importance. Toujours invaincue en Serie A depuis le mois de mars, la Juventus proposera à Milan la meilleure défense de la saison en cours.

L’AC Milan et la Juventus n’ont scoré que deux fois lors de leurs trois dernières rencontres officielles. Les deux équipes offriront-elles un festival de buts inattendu ou le sort du match se jouera-t-il sur une frappe précise ?

Cotes : V1 - 2.34, X - 3.435, V2 - 3.365

Manchester City vs Tottenham, 23 novembre

Manchester City traverse la plus grande crise de ces dernières années. L’équipe de Josep Guardiola a connu un échec en quatre matches d’affilée et souhaite vivement remonter la pente. Tottenham possède la meilleure attaque de l’EPL, mais alterne les succès éclatants contre Man Utd, Aston Villa et West Ham avec des raclées contre des outsiders. Beaucoup ont attribué les échecs des Citizens à l’absence de Rodri, mais John Stones, Rúben Dias, Jack Grealish et Jérémy Doku n’ont pas non plus joué en raison de blessures. Tous devraient être de retour pour le match contre les Spurs, tandis qu’Ange Postecoglou ne pourra pas compter sur Van de Ven, blessé, et Rodrigo Bentancur, suspendu.

Cotes : V1 - 1.559, X - 4.94, V2 - 5.5

SSC Naples - AS Rome, 24 novembre

Lors des deux dernières journées, Naples s’est incliné face à l’Atalanta et a partagé les points avec l’Inter, ce qui a permis à 4 équipes de se retrouver à un point l’une de l’autre. La Roma a changé deux entraîneurs en début de saison et est à la 12ᵉ place. Le légendaire Claudio Ranieri, qui a repris sa carrière d’entraîneur, tentera de relancer la machine des Romains. Pour l’instant, les deux équipes ont des missions complètement différentes, mais dans un face-à-face, la motivation sera à son comble pour chacun d’entre eux.

Pour Antonio Conte, Claudio Ranieri est l’un des rivaux les plus commodes : 8 victoires en 10 matches. Le technicien expérimenté parviendra-t-il à surprendre son adversaire honni cette fois-ci ?

Cotes : V1 - 1.865, X - 3.81, V2 - 4.61

Nous espérons que notre analyse vous a aidé à analyser les chances de victoire des équipes et que vous savez maintenant comment faire des bénéfices en pariant ! Pariez avec un profit maximum chez 1xBet,n’oubliez pas les principes du jeu responsable et gagnez avec vos équipes préférées !