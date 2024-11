Maurice : Le Premier ministre sortant reconnaît la victoire de l’opposition aux législatives

Le Premier ministre mauricien, Pravind Kumar Jugnauth, a reconnu ce lundi la défaite de son parti, le Mouvement socialiste militant (MSM), aux récentes élections législatives. « Nous allons vers une défaite, et c’est encore plus clair que l’Alliance va vers une grande défaite pour l’ensemble. La population a choisi une autre équipe », a-t-il déclaré au journal local L’Express, en souhaitant bonne chance aux futurs dirigeants.

Selon les premiers résultats de la commission électorale, l’ancien Premier ministre Navin Ramgoolam, du Parti travailliste, serait en tête, marquant un retour possible au pouvoir. Ramgoolam, qui a déjà exercé trois mandats entre 1995 et 2014, est en position de former une coalition et de devenir premier ministre si son parti obtient la majorité parlementaire. Cette élection, la douzième depuis l’indépendance de Maurice en 1968, a mobilisé environ un million d’électeurs.

Pour cette élection, 891 candidats étaient en lice pour 62 sièges de députés qui seront désignés par scrutin, tandis que 8 autres seront nommés par la Commission de surveillance électorale. Lors des élections de 2019, l’alliance de Jugnauth avait remporté une majorité avec 42 des 70 sièges de l’Assemblée nationale, mais ce scrutin marque un tournant politique pour le pays.