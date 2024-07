JO 2024 : Après sa défaite, le judoka gabonaise Virginia Aymard accuse sa préparation écourtée

La judokate gabonaise Virginia Aymard a exprimé sa déception et analysé les raisons de sa défaite ce samedi lors de son premier combat aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Face à la Paraguayenne Gabriela Narvaez, Aymard n’a pas réussi à marquer un seul point, perdant avec un score de 11 à 0. Dans une réaction à chaud accordée après le combat, elle a partagé ses réflexions sur sa performance. Sa préparation prévue sur 30 jours avait été réduite à 4 jours, faute de moyens financiers des autorités gabonaises.

« Je pense que c’est la préparation », a déclaré Virginia Aymard. « En fait, quand je monte sur le tapis, peu importe ce qu’il s’est passé avant, j’y vais pour gagner. Mais c’est vrai que les conditions, revenir après trois ans d’arrêt, un an et demi avant les Jeux, déjà se qualifier, c’était une belle victoire », a-t-elle ajouté. La judokate a souligné l’importance d’une préparation structurée et continue pour atteindre un haut niveau de performance.

La courte réaction d’après défaite de la judokate

En effet, lors d’une interview accordée le 20 juillet à nos confrères de l’Union, son coach Fabrice Duval avait expliqué que la préparation de Virginia Aymard avait été calquée sur les standards du judo de haut niveau international. Celle-ci prévoyait trois stages de dix jours en Espagne à Benidorm, Valence et Madrid. Cependant, faute de soutien financier de la part des autorités sportives gabonaises, cette préparation a été réduite à un seul stage de quatre jours à Benidorm, ce qui pourrait expliquer sa défaite.

Dans sa réaction à chaud, la judokate a également comparé sa situation à celle de son adversaire : « Ce sont des filles qui, non-stop, sont en circuit depuis cinq ans, dix ans. Et je pense qu’être là depuis un an et demi, de manière un peu décousue, ça a pêché, forcément ». Reconnaissant la qualité et la forme de Gabriela Narvaez, Aymard a ajouté : « Après, il faut savoir qu’elle était en forme, vu qu’elle a récemment gagné une médaille mondiale. C’était l’une des favorites. Donc voilà, je pense qu’effectivement, moi, je me suis donnée à fond. C’est sûr que je suis forcément déçue, mais j’ai fait ce que j’ai pu ».

Il faut dire que lors de ce combat, la Gabonaise n’a pas démérité et dominait même son adversaire par moments. Cependant, Narvaez a su la pousser à la faute, avec pas moins de trois shido commis par Aymard, le troisième étant disqualificatif et offrant 10 des 11 points glanés par Gabriela Narvaez. Avec cette défaite, le Gabon voit l’une de ses athlètes quitter la compétition dès le début, ne comptant plus que quatre espoirs de médailles pour la suite des Jeux.