JO Paris 2024 : Les chances de la judokate gabonaise Virginia Aymard, selon son entraîneur

À quelques jours des Jeux Olympiques de Paris 2024, la judokate gabonaise Virginia Aymard se prépare intensivement sous la direction de son entraîneur français, Fabrice Duval. Dans une interview accordée samedi à nos confrères de l’Union, Duval se confie sur la préparation de son athlète et ses chances de décrocher une médaille.

Une préparation entravée mais déterminée

Fabrice Duval explique que la préparation de Virginia Aymard a été calquée sur les standards du judo de haut niveau international. Initialement, 3 stages de 10 jours étaient prévus en Espagne, à Benidorm, Valence et Madrid. Cependant, faute de soutien financier, cette préparation a été réduite à un seul stage de 4 jours à Benidorm. Malgré ces contraintes, Duval reste confiant quant à la capacité de son athlète à performer. « Il y a du chemin à faire pour entrer dans les standards du sport de haut niveau » admet-il, soulignant les obstacles rencontrés mais aussi la détermination d’Aymard.

Le coach de la judokate gabonaise

« Psychologiquement, pour un entraîneur ou un athlète, ce n’est pas une bonne chose de se projeter sur des chances de médaille ou la victoire lorsque l’athlète va combattre », explique-t-il. Pour Duval, la clé réside dans la concentration sur le moment présent et la performance immédiate. En judo, la réussite dépend souvent du tirage au sort et des adversaires rencontrés, ce qui ajoute une part d’incertitude mais aussi de possibilités.

Un parcours exceptionnel et des similitudes prometteuses

Duval souligne également le parcours impressionnant de Virginia Aymard, qui, après trois ans et demi d’arrêt, a réussi à se qualifier en seulement 18 mois, malgré l’absence de soutien financier jusqu’en octobre 2023. « C’est incroyable », s’exclame-t-il. Il évoque les similitudes entre Aymard et la médaillée mondiale Christa Deguchi, ce qui laisse entrevoir un potentiel énorme : « Virginia a partagé les podiums avec de nombreux médaillés mondiaux pendant des années et c’est une athlète à très haut potentiel ».

En dépit des obstacles financiers et logistiques, Virginia Aymard aborde les Jeux Olympiques de Paris 2024 avec détermination et résilience. Son entraîneur, Fabrice Duval, croit fermement en ses capacités à se démarquer sur les tatamis, même si le chemin pour décrocher une médaille est semé d’embûches. « Même si on a manqué de temps, sur une compétition tout est possible » conclut-il, rappelant que la persévérance et la préparation mentale sont des atouts majeurs pour réussir au plus haut niveau.