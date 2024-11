Gabon : De nouveaux équipements lourds pour relancer les infrastructures routières et agricoles

Le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a remis dimanche aux ministères des Travaux publics et de l’Agriculture un lot d’équipements techniques de grande envergure. Cette dotation, reçue lors d’une cérémonie à Owendo, s’inscrit dans une volonté de relance des activités de maintenance routière et de dynamisation du secteur agricole, longtemps laissés en état de dégradation avancée.

Le ministère des Travaux Publics, dirigé par le général Flavien Nzengui Nzoundou, a souligné l’importance de ce matériel dans un contexte où les routes non bitumées s’étendent sur plus de 8 000 kilomètres, rendant difficile la mobilité et le développement économique des zones reculées. Face à la dégradation continue du réseau routier, cette dotation marque un tournant pour remettre en état des routes essentielles à la communication et à la croissance économique.

Une autre vue de la dotation

Parmi les équipements remis, le ministère des Travaux Publics a reçu 13 niveleuses, 10 chargeurs, 6 bulldozers, et 12 pelles hydrauliques de marque Caterpillar. En complément, le gouvernement a également doté ce ministère de 9 porte-chars, 53 camions-bennes, et 2 camions-citernes pour faciliter les travaux d’entretien. Une partie des engins reste en commande, notamment pour compléter les bulldozers et chargeurs, mais l’arrivée de ces matériels représente déjà une avancée significative.

Le ministère de l’Agriculture, quant à lui, a reçu 25 véhicules Toyota Land Cruiser. Ce matériel de terrain permettra une meilleure couverture des zones rurales pour la supervision des activités agricoles. L’objectif est de soutenir les agriculteurs dans l’augmentation de leurs rendements et de stimuler le secteur agroalimentaire gabonais, avec des impacts directs sur la création d’emplois et la réduction des importations alimentaires.

Photo de famille

Cette acquisition a été rendue possible grâce à un partenariat entre l’État gabonais et le groupe Ebomaf, pour un coût total de 35 milliards de FCFA. Ce partenariat avec une entreprise spécialisée dans les infrastructures démontre la volonté du gouvernement de relancer l’économie à travers des investissements stratégiques dans les infrastructures et l’agriculture.