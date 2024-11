Eliminatoires Afrobasket 2025 : le Gabon essuie déjà deux défaites et perd Essono Mve sur blessure

La campagne de qualification du Gabon pour l’Afrobasket 2025 a débuté ce vendredi de manière difficile à Dakar, avec déjà deux lourdes défaites pour l’équipe engagée dans la poule C. Dès le premier match contre le Cameroun, les Panthères ont dû faire face à un coup dur : Lerry Essono Mve, l’un des piliers de l’équipe, a subi une blessure musculaire qui l’écarte définitivement de la compétition. La Fédération gabonaise de basket-ball (Fegabab) a confirmé son forfait et lui a adressé un message de soutien dans un communiqué diffusé samedi, saluant le dévouement du joueur.

Affaiblis par cette absence, les Gabonais ont montré de la difficulté à rivaliser avec leurs seconds adversaires. Samedi, lors de leur deuxième rencontre contre le Sénégal, le Gabon a essuyé une défaite écrasante avec un score de 101-58. Ce revers s’ajoute à celui concédé la veille contre le Cameroun (58-76), témoignant des défis importants auxquels l’équipe fait face dans ces éliminatoires. La perte d’Essono Mve s’est fait ressentir, tant son impact sur le terrain était crucial pour les performances collectives de l’équipe.

Une vue de la rencontre de vendredi face au Cameroun

L’enchaînement de ces deux défaites place le Gabon dans une situation d’élimination automatique dans cette poule, anéantissant leurs chances de qualification pour l’Afrobasket 2025. Si le Sénégal et le Cameroun ont démontré une maîtrise technique et un jeu collectif impressionnant, les Panthères, diminuées, n’ont pas su contenir ces équipes expérimentées et mieux préparées. Les faiblesses en défense et le manque de coordination, accentués par l’absence d’un leader tel qu’Essono Mve, ont pesé lourdement sur les résultats.

Ce dimanche, le Gabon affrontera le Rwanda à 21h pour sa dernière rencontre de la compétition. Bien que les Panthères n’aient plus d’enjeu pour la qualification, elles espèrent offrir un dernier match honorable. Une victoire permettrait de finir la compétition sur une note plus positive, tout en offrant aux jeunes joueurs une expérience précieuse pour le futur du basket gabonais.