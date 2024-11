CAN 2025 : Le Gabon assure le service minimum face à la Centrafrique à Johannesburg

Pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025, les Panthères du Gabon, déjà qualifiées depuis jeudi, se sont difficilement imposées ce lundi soir face aux Fauves de l’Oubangui de Centrafrique lors d’un match disputé en Afrique du Sud. L’unique but de la rencontre, en faveur du Gabon, a été inscrit à la 74e minute sur un penalty transformé par le milieu de terrain Guelor Kanga, qui a assuré le service minimum en l’absence des stars de l’équipe : Aubameyang, Bouanga et Lemina.

Lire aussi >>> Centrafrique vs Gabon ce soir : les Panthères sommées de terminer sur une bonne note Pour ce match retour des éliminatoires du groupe B de la CAN 2025, le Gabon n’a pas pu réitérer le score de 2-0 obtenu le 10 septembre dernier à Franceville contre la Centrafrique. Lors de cette 6e journée sans réel enjeu pour le gabon, les hommes de Thierry Mouyouma se devaient néanmoins de finir sur une bonne note après la cuisante défaite 5 buts à 1 subie vendredi à Franceville contre les Lions de l’Atlas du Maroc. Classement Équipe MJ G N P BP BC DB Pts 5 derniers matchs 1 Maroc 6 6 0 0 26 2 +24 18 ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ 2 Gabon 6 3 1 2 7 9 -2 10 ✅ ➖ ❌ ❌ ✅ 3 Lesotho 6 1 1 4 4 13 -11 4 ➖ ✅ ❌ ❌ ❌ 4 République Centrafricaine 6 1 0 5 3 14 -11 3 ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ Après une première mi-temps dominée par les Gabonais, avec plus de 60 % de possession de balle, aucune action concrète n’est venue faire évoluer le score. Après l’heure de jeu en seconde période, les lignes ont quelque peu bougé, avec une équipe gabonaise plus offensive, bien que les Centrafricains aient également tenté plusieurs assauts en retour. La pluie, qui s’est invitée durant la rencontre, a conduit à une faute dans la surface de réparation sur un attaquant gabonais à la 74e minute. Le penalty a été transformé par Guelor Kanga, qui a su placer le ballon au fond des filets, sécurisant ainsi ses coéquipiers, lesquels peinaient jusque-là à concrétiser leur domination. Score final : 1-0, et 3 précieux points engrangés pour le Gabon, qui confirme sa deuxième du groupe B avec 10 points, derrière le Maroc, leader incontesté avec 18 points. Prochain rendez-vous pour les Panthères : le 16 mars prochain, avec la poursuite des éliminatoires du Mondial 2026.